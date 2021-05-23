Simge Sağın hastaneye kaldırıldı!
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Simge Sağın hastaneye kaldırıldı!

Simge Sağın hastaneye kaldırıldı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan sevenlerini üzen yeni bir haber geldi. ABD seyahati dönüşünde uçakta rahatsızlanan Simge Sağın, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili detaylar...

SON DAKİKA...Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan üzücü bir haber geldi. Bir süredir tatil için ABD'de bulunan Simge Sağın, bu seyahatinden Türkiye'ye dönüşünde uçakta rahatsızlandı. Sanatçıya ilk müdahale yine uçakta yapıldı. Ünlü sanatçıya uçakta serum verildiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan haberde; Uçaktan iner inmez Sağın, hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren hastanede olduğu belirtilen sanatçının ABD'de havalimanında yediği yemek nedeniyle zehirlendiği açıklandı. Kanındaki mikrobun azaltılmaya çalışıldığı ve tedaviye cevap verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili ünlü sanatçının doktoru Opr. Dr. Serdar Demiral bir açıklama yaparak, "Hastamız Simge Sağın, yoğun bulantı- kusmaya bağlı dehidratasyon nedeniyle takip ve tedavi altındadır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Simge Sağın'a koronavirüs testi de yapıldığı ve testin negatif çıktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Doktorları, sevenlerini üzen ünlü sanatçı Sağın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Ünlü sanatçı Aralık ayında da rahatsızlanmıştı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Sağın, apandisit ameliyatına alınmıştı.

Simge Sağın hastaneye kaldırıldı!
Simge Sağın hastaneye kaldırıldı!
Simge Sağın hastaneye kaldırıldı!
Simge Sağın hastaneye kaldırıldı!
Simge Sağın hastaneye kaldırıldı!

Kaynak: Snob Magazin

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