Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli?
Spiker Simge Fıstıkoğlu, Nisan 2018'de Emir Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturmuştu. İlk çocuğu Eylül ayında dünyaya gelen Fıstıkoğlu, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Simge Fıstıkoğlu'nun müjdeli haberi sonrası Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli soruları akıllara geldi.
Simge Fıstıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Artık geri sayım! Allah nasip ederse büyüyecek ailemiz. Çok ama çok heyecanlıyım." Notunu ekledi. İkinci çocuğuna hamile odluğunu duyuran ünlü sunucu magazin gündemini sarstı Peki Simge Fıstıkoğlu kimdir? Sİmge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli?v
SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?
Simge Fıstıkoğlu Doğum Tarihi: 12 Aralık 1982
Simge Fıstıkoğlu Kaç Yaşında: 37 yıl yaşında
Simge Fıstıkoğlu Nereli: Yeşilköy, İstanbul
Simge Fıstıkoğlu Eş: Emir Tavukçuoğlu (e. 2018)
Simge Fıstıkoğlu Filmler ve TV şovları: Spor Aksami, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede tr
Simge Fıstıkoğlu Kardeşleri: Sinem Fıstıkoğlu
Simge Fıstıkoğlu Ebeveynler: Edip Mazhar Fıstıkoğlu, Güler Fıstıkoğlu
Simge Fıstıkoğlu, 12 Aralık 1982'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 2006 yılında Habertürk'te spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti. 2011 yılında A Haber'e geçti. 2012 yılında Habertürk'e geçti. 1 Gün ve Gün Başlıyor programını hazırlayıp sundu. Burası Haftasonu programını da sunmuş olan Fıstıkoğlu, Show TV ile anlaşmış ve Yeni 1 Gün Programında haber sunuculuğu yapmıştır.
Eylül 2014'te programına son veren deneyimli televizyoncu farklı kurumlarda spikerlik yaptı. Simge Fıstıkoğlu 2015 yılı itibarıyla TRT Spor Kanalında Topuklu Krampon isimli Futbol Sohbet Programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu.
Günümüzde NTV'de hafta içi her akşam "Simge Fıstıkoğlu'yla spor akşamı" adlı programın ve "Günün İçinden" adlı haber programını sunmaktadır.