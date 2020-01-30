Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli?

30.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:11

Simge Fıstıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Artık geri sayım! Allah nasip ederse büyüyecek ailemiz. Çok ama çok heyecanlıyım." Notunu ekledi. İkinci çocuğuna hamile odluğunu duyuran ünlü sunucu magazin gündemini sarstı Peki Simge Fıstıkoğlu kimdir? Sİmge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli?v

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

Simge Fıstıkoğlu Doğum Tarihi: 12 Aralık 1982

Simge Fıstıkoğlu Kaç Yaşında: 37 yıl yaşında

Simge Fıstıkoğlu Nereli: Yeşilköy, İstanbul

Simge Fıstıkoğlu Eş: Emir Tavukçuoğlu (e. 2018)

Simge Fıstıkoğlu Filmler ve TV şovları: Spor Aksami, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede tr

Simge Fıstıkoğlu Kardeşleri: Sinem Fıstıkoğlu

Simge Fıstıkoğlu Ebeveynler: Edip Mazhar Fıstıkoğlu, Güler Fıstıkoğlu

Simge Fıstıkoğlu

Simge Fıstıkoğlu, 12 Aralık 1982'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 2006 yılında Habertürk'te spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti. 2011 yılında A Haber'e geçti. 2012 yılında Habertürk'e geçti. 1 Gün ve Gün Başlıyor programını hazırlayıp sundu. Burası Haftasonu programını da sunmuş olan Fıstıkoğlu, Show TV ile anlaşmış ve Yeni 1 Gün Programında haber sunuculuğu yapmıştır.

Eylül 2014'te programına son veren deneyimli televizyoncu farklı kurumlarda spikerlik yaptı. Simge Fıstıkoğlu 2015 yılı itibarıyla TRT Spor Kanalında Topuklu Krampon isimli Futbol Sohbet Programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu.

Günümüzde NTV'de hafta içi her akşam "Simge Fıstıkoğlu'yla spor akşamı" adlı programın ve "Günün İçinden" adlı haber programını sunmaktadır.