Simav Kaymakamı görevine başladı
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Simav Kaymakamı görevine başladı

Simav Kaymakamı görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Simav ilçesine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaymakam olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.

Kütahya'nın Simav ilçesine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaymakam olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar hakkında 2021-412 no'lu kararın Resmi Gazete'de yayınlaması ile, Sakarya'nın Ferizli ilçesi Kaymakamı iken Simav Kaymakamı olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.

6 yıldan bu yana Simav'da görev yapan İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ankara'nın Yenimahalle Kaymakamı olarak atandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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