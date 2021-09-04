Simav'ın 'Kurtuluş Günü'nde coşkulu kutlama

Simav'ın 'Kurtuluş Günü'nde coşkulu kutlama Kütahya'nın Simav ilçesinde 99'uncusu düzenlenen "4 Eylül Kurtuluş Günü" etkinliklerinde "Sarı ve Mor Zeybekler Yareni" tarafından coşkulu bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Simav'ın 'Kurtuluş Günü'nde coşkulu kutlama

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde 99'uncusu düzenlenen "4 Eylül Kurtuluş Günü" etkinliklerinde "Sarı ve Mor Zeybekler Yareni" tarafından coşkulu bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Simav sarı ve Mor Zeybekler Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği Yaren Başı Rıza Mert, 99'uncu kurtuluş gününün hayırlı olmasını dileyerek, Simav'ın düşman işgalinden kurtuluşunu sarı ve mor zeybekler yareni olarak canlandırdıklarını ifade etti. Yaren Başı Mert " Böyle bir görevi yerine getirmekten mutluyuz" dedi.

Simav sarı ve mor zeybek anıt heykeli önünde başlayan 4 Eylül kurtuluş etkinlikleri, Simav Belediye Meydanı'ndaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Cumhuriyet meydanındaki dua ve kutlama konuşmaları, zeybeklerin gösterisi, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut'un Türk bayraklı yamaç paraşütü ile yaptığı selamlama uçuşuyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak