Simav'dan İdlip'e 25 ton un ile kışlık kıyafet yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Simav'dan İdlip'e 25 ton un ile kışlık kıyafet yardımı

30.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:47
Simav'dan İdlip'e 25 ton un ile kışlık kıyafet yardımı

Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilciliği ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile 500 çuval un ile yüzlerce kışlık kıyafetin bulunduğu bir tır, İdlip'e gönderildiKütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı desteği ve İnsani Yardım Vakfı Simav temsilciliği organizesi ile İdlip'e...

Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilciliği ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile 500 çuval un ile yüzlerce kışlık kıyafetin bulunduğu bir tır, İdlip'e gönderildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı desteği ve İnsani Yardım Vakfı Simav temsilciliği organizesi ile İdlip'e yardım kampanyası başlatıldı. Hayırsever vatandaşlardan toplanan 500 çuval (25 ton) un ile yüzlerce kışlık kıyafet yüklü Simav'ın 4'üncü yardım TIR'ı dualar eşliğinde İdlip'e gönderildi. Cumhuriyet meydanındaki yardım gönderme duasına, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav temsilcisi Mehmet Ersoy, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, yardım gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav temsilcisi Mehmet Ersoy, Suriye'nin İdlip şehrindeki İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür etti.

Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yardım kampanyasına destek olduklarını belirterek, katkılarından dolayı yardımseverlere teşekkür etti.

Törenin ardından, 50'er kiloluk 500 çuval (256 ton) un ve kışlık kıyafetlerin bulunduğu 4'üncü TIR, dualarla Hatay iline gitmek üzere yola çıktı. - KÜTAHYA

Simav'dan İdlip'e 25 ton un ile kışlık kıyafet yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Burak Özçivit Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Güven Yalçın Sergen Yalçın Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Simav'dan İdlip'e 25 ton un ile kışlık kıyafet yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:01:10. #1.15#
title