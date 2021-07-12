Silvan'da trafik kazası: 1 yaralı
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Silvan'da trafik kazası: 1 yaralı

Silvan'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Batman karayolu Başdeğirmen köyü yakınlarında Abdullah Aslan, idaresindeki 34 AKC 212 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip kaza yaptı. Kazada araç sürücü Abdullah Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen acil 112 ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Abdullah Aslan yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesine kaldırıldı.

Ergani nüfusuna kayıtlı olduğunu öğrenilen Abdullah Aslan, Silvan ilçesinde devam eden doğalgaz çalışmalarında görevli personel olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Silvan'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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