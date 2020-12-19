Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı
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Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı

19.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:48

Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı.

Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı.

Diyarbakır'da bulunan Batman Barajı ve Hidroelektrik Santralının su ihtiyacını karşılayan Batman Barajı'nda sular çekilince eski mezarlar göründü. Diyarbakır'daki barajların su seviyelerinde önceki aylara kıyasla önemli miktarda düşüş yaşandığı veriler ortaya çıktı. Su seviyesi azalan barajlardan biri de Diyarbakır havzası içerisinde yer alan Dicle Çayı üzerinde kurulu olan Batman Barajı ve Hidroelektrik Santralının su ihtiyacını karşılayan Batman Barajı oldu. Baraj sularının altında kalan eski Kumgölü köyüne ait mezarlıklar, Tekenler eski kalıntılar su seviyesi düşünce bir bir ortaya çıktı. Baraj doluyken hiç bir şey görünmezken, su seviyesi düşünce eski Kumgölü mezarlıkları göründü. Vatandaş Doğan Çelik, "Yağmur yağmadığından dolayı kuraklık var. Umarım bu kuraklık en kısa zamanda yağmura dönüşür. Su seviyesini görüyorsunuz her sene yüksekti bu yıl bayağı düşmüş, hatta köyün eski mezarlıkları görünüyor. Şu an bir kuraklık tehlikesi var. İnşallah Allah'ü Teala bizim rızkımızı verir" dedi.

Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı
Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı
Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı
Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ROMEDİ YILMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:56:11. #1.15#
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