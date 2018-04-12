Silopi'de Öğrencilere Yangın Eğitimi

Görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince, köy okulunda okuyan öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından Çukurca köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine olası yangında nasıl korunacaklarına yönelik eğitim verildi.

Eğitimde, Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Şefi Yusuf Balkan, afetlere karşı bilinçlenmek gerektiğini söyledi.

Okul bahçesinde merdivenli itfaiye aracından çalınan sirenle okul bahçesine çıkan öğrencilere, eğitim gereği çıkarılan yangının söndürülmesinin ardından yangından korunma ve yangının söndürülmesi hakkında bilgi verildi.

Balkan, amaçlarının bütün okullarda bu eğitimi vermek olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Aygül Kartal da köy okulu olarak bu bilgilere ihtiyaçları olduğunu anlatarak, eğitim için Silopi Belediyesine teşekkür etti.