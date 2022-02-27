SİLOPİ, ŞIRNAK (İHA) - Silopi'de Miraç Kandili idrak edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Miraç kandili münasebetiyle vatandaşlar camilere akın ederken, merkez camide düzenlene etkinlikte kandilin Mescid-i Aksa'nın israil işgalinden kurtulmasına ve Müslümanların birliğine vesile olması temenni edildi.

Hazreti Muhammed'in Alllah'ın huzuruna çıktığı gece olarak bilinen Miraç Kandili münasebetiyle Silopi'de geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti.

Merkez Çarşı Camiinde düzenlenen kandil etkinliği Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlidi Şerif okunmasının ardından etkinlik, ilahi ve ezgi seslendirilmesiyle devam etti.

Çarşı Camii İmam Hatibi Nezir Alioğlu İsra ve Miraç olayını anlatarak, Müslümanlara tavsiyelerde bulundu. Mübarek gecede ibadetin önemine vurgu yapan Alioğlu, kandilin Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Hamza Öztürk ise, "Miraç denilince hüzünle aklımıza Mescid-i Aksa geliyor. Mübarek gecede Müslümanların Mescid-i Aksa ve Filistin'in İsrail zulmünden kurtulması için dua edelim. Allah miraç kandilini birliğimize vesile kılsın" diye konuştu.

Etkinlik, yapılan dua ile son bulurken, kandil münasebetiyle meşrubat ikram edildi