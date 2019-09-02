Silopi'de 'Gençlik ve Namaz' konferansı

02.09.2019 16:42

PAR Şırnak'ın Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca 'Gençlik ve Namaz' konulu konferans düzenlendi.



Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa, HÜDA PAR İlçe Başkanı Salih Gök, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından selamlama konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Selman Uçar, parti olarak tavır ve davranışıyla, fikir ve düşüncesiyle, eylem ve söylemiyle, çalışkanlık ve cesaretiyle, duruş ve hassasiyetiyle, ibadet ve ihlasıyla topluma yük olan bir gençlik değil, toplumun yükünü hafifleten ve üreten bir gençliğin yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.



Program, okunan duanın ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi son buldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA