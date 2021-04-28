SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIUğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA)SİLİVRİ'de bir kişi, yıkımına karar verilen 2 katlı binanın kendisine ait olduğunu iddia ederek yıkıma engel olmaya çalıştı.

SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Uğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA)

SİLİVRİ'de bir kişi, yıkımına karar verilen 2 katlı binanın kendisine ait olduğunu iddia ederek yıkıma engel olmaya çalıştı. Otomobilini binanın önüne park ederek yıkıma engel olmaya çalışan kişiye, Zabıta Müdürü Uğur Tozlu, Yer Maliye Bakanlığı'na, binada Belediyemize ait. Elimizde yıkım kararı var dedi. Tartışmaların ardından otomobil binanın önünden kaldırıldı, bina yıkıldı.

Silivri'de Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan ve çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında 40 yıllık 2 katlı binanın yıkımına karar verildi. Silivri Belediyesi'ne ait olan, yerin ise Maliye Bakanlığı'na ait olduğu belirtilen binayı yıkmak için, Silivri Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri dün harekete geçti. Yıkım öncesinde bir süre kiracı olarak faaliyet gösterdiğini öne süren Cevat Karabostan isimli bir kişi, yıkımına karar verilen binanın kendisine ait olduğunu iddia ederek, otomobilini binanın önüne çekti, yıkıma engel olmaya çalıştı. Cevat Karabostan bir süre, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu ile tartıştı. Zabıta Müdürü Tozlu, Karabostan'a Yer Maliye Bakanlığı'na, binada Belediyemize ait. Sana neden tebliğ edelim. Elimizde yıkım kararı var. Bu bina İmar Kanunun 39. Maddesi'ne göre, tehlike arz ettiği için yıkılıyor. Yasal olmayan yere ısrarla benim yerim diyorsunuz, Tapunuz yok, kira sözleşmeniz yok. Birileri seni yanılmış, yapı kayıt aldırmış olabilir sana ama yapı kayıt benim diye bina benim diyemezsin ki diyerek durumu anlatmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, Cevat Karabostan'ı olay yerinden uzaklaştırırken, otomobilde binanın önünden çekildi. Daha sonra 2 katlı metruk bina 20 dakika süren çalışmanın ardından yıkımı gerçekleştirildi.

KARABOSTAN HUKUKSUZ BİR DAVRANIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Cevat Karabostan yaptığı açıklamada ise, Zabıta ekipleri gelerek binamı yıkıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın vermiş olduğu yapı kayıt belgesi kararına göre aykırı ve hukuksuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. Binaya gelip herhangi bir işlem yapılmadan dış görüşüne göre binamı yıkıyorlar dedi.

SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Diego Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE ÇÖKME İHTİMALİ OLAN BİNANIN YIKIMINA OTOMOBİLİYLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:02:12. #1.15#

title