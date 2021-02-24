SİLİVRİ'DE BARAKA ALEVLERE TESLİM OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SİLİVRİ'DE BARAKA ALEVLERE TESLİM OLDU

24.02.2021 00:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:47
SİLİVRİ'DE BARAKA ALEVLERE TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şerafettin Arda Caddesi'ndeki tek katlı barakada yaşandı. Barakanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkan yangında içeride kimsenin olmadığı anlaşılırken, baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü

-----------Alev alev yanan baraka-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Onur Akay Can Yaman Barış Manço Meltem Miraloğlu
Spor Aykut Kocaman Abdullah Avcı Osman Özköylü Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE BARAKA ALEVLERE TESLİM OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 00:47:24. #1.16#
title