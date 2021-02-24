SİLİVRİ'DE BARAKA ALEVLERE TESLİM OLDU
24.02.2021 00:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:47
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şerafettin Arda Caddesi'ndeki tek katlı barakada yaşandı. Barakanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkan yangında içeride kimsenin olmadığı anlaşılırken, baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.
Görüntü dökümü-----------Alev alev yanan baraka-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı