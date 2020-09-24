Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha

24.09.2020 21:42 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:46
Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha

Silivri açıklarında saat 21.06'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında saat 21.06'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38 sıralarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saat 21.06'da Silivri açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 14.4 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Seda Sayan Jennifer Lopez
Spor Falcao Tisserand Okan Buruk Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 21:46:33. #1.14#
title