Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha
24.09.2020 21:42 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:46
Silivri açıklarında saat 21.06'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Silivri açıklarında saat 21.06'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38 sıralarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saat 21.06'da Silivri açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 14.4 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı