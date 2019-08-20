Silifke'de 2. Çaltıbozkırlılar Buluşma Şenliği düzenledi

20.08.2019 10:50

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Çaltıbozkırlılar Buluşma Şenliği'nin ikincisi düzenlendi.

Sina eski ilkokulu bahçesinde düzenlenen şenliğe, Kaymakam Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkanı Vekili Sadık Altunok, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Programda Mehmet Partal, Remzi Kır, Ali Yapalak ve Ozan Çağdaş gibi mahalli sanatçılar yer alırken, şenlik alanında kurulu çadır ve stantlarda, yöresel yemek ikramları yapıldı, Çaltıbozkır'a özgü ürünler sergilendi. Yörük kültürünün katılımcılara aktarıldığı şenlikte, son yıllarda Çaltıbozkır Mahallesi'nde yetiştirilmeye başlanan ve giderek yaygınlaşan lavanta ürünleri tanıtıldı. Programda ayrıca mahalle sakinlerine kütüphane olarak kullanılan eski ilkokulda çeşitli konularda seminerler verildi.

Burada konuşan dernek Başkanı Mehmet Asım Özçelik, "Bir öğretmen olarak, Çaltıbozkır'daki bu eğitim yuvasının harap ve bitap hali benim yüreğimi parçaladı. Bunun etkisiyle mahallemizdeki 7 okulu yeniden halkımızın hizmetine sunmak hedeflerimizin en başındadır. Ama asıl amacımız, köyünüzü sosyoekonomik ve kültürel açıdan ele alıp, kalkındırıp, doğal güzelliklerini bir marka haline getirmektir. Bir hedefimiz de üretim toplumu oluşturmaktır. Üretimden gelen gücümüzü birleştirip üretici birlikleri kuracağız. Tüketen toplum olmaktan üreten, yenilikçi ve araştırmacı bir toplum oluşturmaya çalışacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz birinci ilgi alanımız olacak. Ayrıca muhtaç ve yaşlı insanlarımıza da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıcağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'köylü milletin efendisidir' sözünü kendimize düstur kabul ettik" dedi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise derneğin kısa zamanda büyük mesafeler aldığını belirterek, "Silifke'de Çaltıbozkırlılarla tanışmayı kendi hayatımda bir değer olarak kabul ediyorum. Sizlerle aynı havayı teneffüs etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Silifke'de görev yaptığım 5 yıllık zaman zarfında her bir vatandaşımıza gülümseyerek cevap vererek, onların sorunlarını azami ölçüde çözmek istedim ve başardığıma inanıyorum" diye konuştu.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok da vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Hepimiz biliyoruz ki, yayla şenlikleri yöre insanlarının kaynaşmasında önemli bir yer tutmaktadır. Şenliklerimiz, yöre insanlarımızın böylesi güzel etkinliklerde, eğlencelerde buluşma yeri olarak bilinir. Festivallerle ve yayla şenliklerimizle Silifke olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilemeye ve yaşatmaya devam ediyoruz. Festivaller, şenlikler, eğlenceler ve geçmişten gelen ne varsa imkanlarımız ölçüsünde yaşatmaya ve bu etkinliklerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Çaltıbozkır Derneğimiz, şenliğimizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor. Dilerim ki, ilerleyen yıllarda daha kapsamlı, daha geniş şenlikler yapmayı hep birlikte organize ederiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve mahalli sanatçıların şarkı ve türküleri ile eğlenen vatandaşlar alanda kurulu stant ve çadırlara yoğun ilgi gösterdiler. - MERSİN

Kaynak: İHA