Şili'de kısmi sokağa çıkma yasağı başladı Vatandaşların market kuyruğu oluşturması Cadde ve sokakların boş görüntüleri SANTİAGO - Şili hükümeti Covid-19 ile mücadele kapsamında gece 22: 00 ile sabah 05: 00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Vatandaşların market kuyruğu oluşturması Cadde ve sokakların boş görüntüleri SANTİAGO - Şili hükümeti Covid-19 ile mücadele kapsamında gece 22: 00 ile sabah 05: 00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki kadının öldüğünü duyurdu. Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti. Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de şimdiye kadar 537 vaka görüldü. Kaynak: AA