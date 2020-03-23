Şili'de kısmi sokağa çıkma yasağı başladı
Vatandaşların market kuyruğu oluşturması Cadde ve sokakların boş görüntüleri SANTİAGO - Şili hükümeti Covid-19 ile mücadele kapsamında gece 22: 00 ile sabah 05: 00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etti.
23.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:45
Vatandaşların market kuyruğu oluşturması
Cadde ve sokakların boş görüntüleri SANTİAGO - Şili hükümeti Covid-19 ile mücadele kapsamında gece 22: 00 ile sabah 05: 00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki kadının öldüğünü duyurdu. Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de şimdiye kadar 537 vaka görüldü.
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Kaynak: AA