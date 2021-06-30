Şile Uzunkum Plajı'nda 'Mavi Bayrak' dalgalanmaya başladı
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Şile Uzunkum Plajı'nda 'Mavi Bayrak' dalgalanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Şile Uzunkum Plajı'nda 'Mavi Bayrak' dalgalanmaya başladı Müsilajsız Uzunkum Plajı vatandaşların akınına uğruyor Şile Uzunkum Plajı havadan görüntülendi Yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biri olan Şile Uzunkum Plajı'nda bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı.

Şile Uzunkum Plajı'nda 'Mavi Bayrak' dalgalanmaya başladı

Müsilajsız Uzunkum Plajı vatandaşların akınına uğruyor

Şile Uzunkum Plajı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biri olan Şile Uzunkum Plajı'nda bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı.

Şile Uzunkum Plajı, çevre güvenliği, temizlik, ulaşım, sağlık ve alt yapı hizmetleri baz alınarak, ayrıca 4 sene boyunca denizden alınan numunelerin uygunluğuna göre verilen ve uluslararası öneme sahip Mavi Bayrağı bu yıl da almaya hak kazandı. 2012 yılından bu yana Mavi Bayrağı dalgalandıran İstanbul'un Mavi Bayraklı tek plajı olma özelliği taşıyan Uzunkum Plajı'nda Mavi Bayrak, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Hava Albay Hazel Yılmaz'ın ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla göndere çekildi. Etkinlik kapsamında Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası çaldığı müziklerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program kapsamında Başkan İlhan Ocaklı Şile Uzunkum Plajı ve ilçe genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin konuştu. Başkan Ocaklı, Şile'de bulunan diğer plajlara da Mavi Bayrak kazandırmak amacıyla çalışmalara devam edildiğini belirtti.

"Şile, sahil ve ormanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor"

Program sonrası konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "İstanbul'un tek Mavi Bayraklı plajının açılışını gerçekleştirdik. Karadeniz'e açılan Şile bizim için önemli bir değer. Altın sarısı kumlarımız, ormanlarımız ve masmavi sularımızla yaz sezonunu büyük bir bereketle bekliyoruz. Buraları tercih edecek olan vatandaşlara şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj sonrası devletimiz gerekli tedbir ve çalışmaları başlattı. Biz kendi sahamızda kendi alanımızda iddialıyız. Şile dün de bugün de Mavi Bayrağıyla, sahilleriyle, ormanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımız huzur içerisinde buralara gelerek tatillerini yapabilirler" diye konuştu.

Şile Uzunkum Plajı'nda 'Mavi Bayrak' dalgalanmaya başladı
Şile Uzunkum Plajı'nda 'Mavi Bayrak' dalgalanmaya başladı
Şile Uzunkum Plajı'nda 'Mavi Bayrak' dalgalanmaya başladı
Şile Uzunkum Plajı'nda 'Mavi Bayrak' dalgalanmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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