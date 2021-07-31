Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Güncel

Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi Şileli Fatma Teyze, bal sirkesi ile uluslararası üne kavuştu Fatma Çetin, doğal malzemelerle 36 çeşit sirke üretiyor Şile'de yaşayan Fatma Çetin, kendi elde ettikleri doğal malzemelerle birbirinden farklı 36 çeşit sirke üretiyor.

Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi

Şileli Fatma Teyze, bal sirkesi ile uluslararası üne kavuştu

Fatma Çetin, doğal malzemelerle 36 çeşit sirke üretiyor

İSTANBUL - Şile'de yaşayan Fatma Çetin, kendi elde ettikleri doğal malzemelerle birbirinden farklı 36 çeşit sirke üretiyor. Atadan miras olan mesleğini dördüncü kuşak olarak devam ettiren Çetin, kestane balı sirkesi ile uluslararası üne kavuşarak İtalya'da ödül aldı. Ürettiği sirkelere hem yurt içi hem yurt dışında alıcı bulan Çetin, aynı zamanda gençlere sirke üretimi konusunda eğitim de verdiğini ifade ediyor.

Şile'deki Oruçoğlu Köyü'nde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Çetin, kayınvalidesinden öğrendiği sirke üretimi işini dördüncü kuşak olarak devam ettiriyor. Yaklaşık 45 yıldır aile üyeleri ile birlikte sirke üreten Çetin, son 10 senedir de ürettiği sirkeleri satıyor. Çetin, kaynağı kendi bahçesinde ürettiği doğal malzemeler olan sirkeleri meşe fıçılarına koyarak üretiyor. Çetin'in mutfağından çıkan yabani elma sirkesi, yabani armut sirkesi, muşmula sirkesi, kuşburnu sirkesi, kızılcık sirkesi gibi birbirinden farklı 36 çeşit sirkesi hem Şile'deki Yeryüzü Pazarında hem de yurt dışında alıcı buluyor.

Çetin'in ürettiği sirkelerden en ünlüsü olan kestane balı sirkesinin ünü ise ülke sınırlarını aşmış durumda. İtalya'dan ödül alan kestane balı sirkesi, aynı zamanda dünya genelinde yerel ürünleri korumak, küçük üreticinin kalkındırılması, aracısız satış ve tüm dünyanın bu ürünleri tanımasını sağlamak amacıyla başlatılan Uluslararası Nuh'un Ambarı Listesi'ne girmiş durumda.

Sirke üretimine nasıl başladığını anlatan Fatma Çetin, "Ben bu işe İstanbul'dan Oruçoğlu Köyü'ne taşındığım zaman başladım. Bal sirkesi bizim atalarımızdan kalma. Biz üçüncü, dördüncü kuşak olarak yapıyoruz. Bal sirkesini de satışını 15 - 16 senedir yapıyoruz. Önceden dedemizin balları vardı. Kendisi yetiştiriyordu. Şu anda da balcılardan alıyoruz. Tabii denetlenmiş olan ballardan alıyoruz. Gıda mühendisleri, tarım mühendisleriyle çalışıyoruz" dedi.

Birbirinden farklı 36 çeşit sirke

Sirke çeşitlerinden bahseden Çetin, "Bal sirkesinden ayrı olarak 36 çeşit sirkemiz var. Bunlar yabani elma, yabani armut, muşmula, kuşburnu, gibi. Bunlar hep ormandan toplanır. Bir kısmını da kendimiz atalık tohumlarımızdan, meyvelerimizden hiç ilaçlanmamış olan, denetlenmiş olan meyvelerimizden yapıyoruz.

Rağbet var ama tabii ki pandemi dolayısıyla biraz gerginlik var tabii ki. Bu sirke ama bunu içip de şifa görenler var. Mideme yaradı diyenler var. Mide, bağırsak, hazım için zaten dedemiz de öyle söylerdi. "Bu ilaçtır, şifadır için bunu" derdi. Mide bağırsaklarında fayda veriyor. Enfeksiyon, alerji koah hastaları kullanıyor. Bakteri temizliyor.

Oldukça zor tabii ki, 8 ayda anca oluşuyor. Ama bir sene geçmesi gerekiyor. İtalya'dan ödül aldık. Nuh'un Ambarına girdi. 26 ülke tek seçti sirkemizi. Şu anda dünya listelerine girdi. ve UNESCO'ya da gitti. İnşallah coğrafya işareti verilecek. Bekliyoruz. Herkese de öğretiyorum. Okullara da gidiyorum. İsteyene de öğretiyoruz ama tabii ki en güzelini ben yapıyorum" diye konuştu.

Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi
Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi
Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi
Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
İstanbul Valiliği: '30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
İstanbul Valiliği: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi
UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik Düm Tek Tek Çağatay Akman Prens William
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şile'den İtalya'ya uzanan yerel lezzet: bal sirkesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 00:43:13. #1.15#

title