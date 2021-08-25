Şile'de kapatılan kaçak su dolum tesisi havadan görüntülendi
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Şile'de kapatılan kaçak su dolum tesisi havadan görüntülendi

Şile'de kapatılan kaçak su dolum tesisi havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi.

Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi. Kapatılan kaçak dolum tesisi havadan görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yaptığı denetimde, Ulupelit mevkisinde bulunan ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı tespit edildi. C. B. ile M. T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı. İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Öte yandan mühürlenen kaçak dolum tesisi drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Şile'de kapatılan kaçak su dolum tesisi havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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