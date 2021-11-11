Şile'de, eski maden ocağı alanında fidanlar dikildi

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - 'MİLLİ Ağaçlandırma Günü'nde '84 milyon için 3'er fidan' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve 252 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı etkinlik kapsamında Şile'de eski maden ocağının bulunduğu alana fidanlar dikildi.

Şile Orman İşletme Müdürlüğü'nce Sofular Mahallesi'nde eski maden ocağının bulunduğu alanda gerçekleştirilen ağaç dikim törenine Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hazel Yılmaz, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili İhsan Kamil Akçadırcı, çeşitli birimlerden yetkililer, siyasi partilerden temsilciler, STK temsilcileri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

Konuşmaların ardından alanda fidanlar dikildi.