Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
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Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı / Nurcan Kırcalı - Haberler | Güncel

ŞİLE Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

ŞİLE Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.  Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

(Fotoğraf)


Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurcan Kırcalı

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