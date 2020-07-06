ŞİLE'DE 4 GÜNDÜR SULAR AKMAYINCA VATANDAŞ İSYAN ETTİ
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ŞİLE'DE 4 GÜNDÜR SULAR AKMAYINCA VATANDAŞ İSYAN ETTİ

2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu OlmazÇok büyük sıkıntı yaşıyoruz.

06.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:32

2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu Olmaz

Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. 4 gündür su yok. Hayvanlar susuz.

Burçak BOZKUŞ-Güven USTA- Şile'de bazı mahalle ve köylerde 4 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, köylüler hayvanların da susuz kaldığını belirtti. 30 yıldır Şile Alacalı köyünde yaşayan Ayhan Avcı, 'Özellikle pandemi döneminde suyumuzun akmaması ciddi anlamda bir sıkıntı. Sadece biz değil, hayvanlarımız ve bahçelerimiz de susuz kaldı dedi. Şile İlçesi'nde mahallelerde, köylerde farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelere 60 saate yakındır su verilmiyor. Köylüler ise duruma isyan etti. Suyun neden kesildiğini öğrenemediklerini söyleyen köy halkı, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

'ÇEŞMEDEN EL ARABASIYLA SU GETİRDİM

Alacalı Köy Kahvehanesini işleten Halil Şahin, 4 gündür yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Şahin, tek başına işlettiği kahvehanesinde bulaşıkları yıkarken zorlandığını belirterek, 'Çeşmeden bidonla su taşıyıp el arabasıyla getirdim. Belimde fıtık var çok zorlandım. 2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu Olmaz dedi.

4 GÜNDÜR SULARIMIZ AKMIYOR

Burak Gencer ise 4 gündür ne yazık ki sularımız yok. Bu pandemi döneminde böyle bir şey yaşanması hoş değil. Çünkü bu köyün yaş ortalaması 65 ve üzeri. En ufak ihmalde bu köyün hepsini kaybetme olasılığımız var. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. 4 gündür su yok. Hayvanlar susuz. Hayvansever olarak onlar için de su taşımaya çalışıyorum ama bu kadar hayvana tek başıma yetemem ifadelerini kullandı.

VARANK'TAN SU TANKERLİ GÖNDERME

Vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyen Bakan Varank İyi seyirler! ifadelerini kullandı.

ŞİLE'DE 4 GÜNDÜR SULAR AKMAYINCA VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Kaynak: DHA

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