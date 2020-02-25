Şile Belediyesi foto safari kış etabı başlıyor!

25.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:53

Sefa Yamak, Hüseyin Taşkın ve Tolga Sıtkı'nın ekip lideri olacağı etkinlikte; Kabakoz, İmrenli, Ağva, Kilimli ve Şile Limanı'ndaki kış hayatı fotoğraf karelerine aktarılacak.

Karadeniz kıyısında bulunan, şelaleleri, ormanları, dereleri, yeşil alanları ve temiz havası sebebiyle İstanbulluların sıkça tercih ettiği Şile'de; Şile Belediyesi Foto Safari turunun kış mevsimi ayağı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlü fotoğraf sanatçıları Sefa Yamak, Hüseyin Taşkın ve Tolga Sıtkı'nın ekip lideri olacağı etkinlikte, rotanız şimdiden hazır. Ağva ve civar köyleri; Kabakoz, İmrenli, Yeşilçay, Kilimli ve Kadırga koyları sizleri bekliyor. Yanınıza fotoğraf makinenizi, spor ayakkabınızı alın ve kış mevsiminde doğanın muhteşem değişimine tanık olun!

KAYITLAR BAŞLADI: SON GÜN 26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Macera, seyahat, doğa ve fotoğraf çekmeyi seven, sosyal medya hesaplarını doğal güzelliklerle hareketlendirmek isteyen her yaştan insana açık olan ücretsiz etkinlik için 444 74 53 numaralı telefondan kayıt yaptırılıyor. Ulaşım planlamaların yapılabilmesi için alınan kayıtlarda son gün 26 Şubat 2020 Çarşamba… 29 Şubat Cumartesi sabahı saat 10.00'da Şile Meydanı'nda buluşacak katılımcılar, kayıt sıralarına göre hazırlanan kartlarını aldıktan sonra, kendilerini Şile'nin eşsiz doğasına bırakacaklar.

Kaynak: Bültenler