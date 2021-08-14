Silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 zanlı tutuklandı.

Adana'nın silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan Eyüp Alyakut (25), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra silahıyla teslim olan şüpheli U.A. (21) ve onu azmettirdiği iddia edilen E.A. (26) ile amcası B.A'yı (50) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan E.A'nın babası Şeref A'yı 30 Ağustos 2015'te Hürriyet Mahallesi'nde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Eyüp Alyakut'un, bir hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen U.A. ve E.A. tutuklandı, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Rusya Savunma Bakanlığı: 'Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.'
Rusya Savunma Bakanlığı: "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi."
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