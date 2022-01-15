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Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre HAKKARİ'de, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 2 grup arasında başlayan husumet, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'in girişimlerinin ardından barışla sonuçlandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 2 grup arasında başlayan husumet, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'in girişimlerinin ardından barışla sonuçlandı.

Yüksekova ilçesinde, geçen günlerde 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her 2 gruptan 3 kişi, silahla 1 kişi ise aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Caddedeki bazı iş yerlerinin camlarının da kırıldığı kavgada polis, tarafları ayırmak için TOMA'lardan basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAYMAKAM DEVREYE GİRDİ

Olaydan sonra 2 grup arasında başlayan husumetin son bulması için Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş ve Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan devreye girdi. Önceki gün Yüksekova Öğretmenevi'nde buluşan taraflar, bugün de önce Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan ve beraberindekilerle kanaat önderi İsmet Buldan'ın ardından Pinyanişi aşiret lideri Osman Zeydan'ın evlerinde bir araya gelerek el sıkışıp barıştı.

Belediye Başkanı Zeydan, "Bundan önce kaymakamımızın nezaretinde bir araya geldik. Birbirimize barış eli uzattık. Bugün de birbirimizin evlerini ziyaret ederek çaylarını içtik. Rabb'im bundan sonra Yüksekova ilçemize sıkıntı yaşatmasın. İnanıyorum ki bugün yaşananlar hayırlara vesile oldu. Rabb'im bir daha kaza bela yaşatmasın. İlçemiz eski huzurlu ve güvenli günlerine geri döner" diye konuştu.

Kanaat önderi İsmet Buldan ise barıştan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İlçemizdeki bütün ileri gelenler bu olayın üzerine düştü. Herkese minnettarım. Umarım bir daha böyle hadiseler yaşanmaz. Yüksekova'mızın huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

Son dakika haber | SİLAHLI KAVGAYLA BAŞLAYAN HUSUMET, KAYMAKAMIN GİRİŞİMİYLE SONA ERDİ

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Edinilen son dakika haberine göre HAKKARİ'de, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 2 grup arasında başlayan husumet, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'in girişimlerinin ardından barışla sonuçlandı.

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