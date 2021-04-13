Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
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Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Önceki gün Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın tartışma sonra çekilen görüntülerde yanındaki kadının kim olduğu merak konusu olmuştu. Arabada Üstündağ'ın kucağına oturan genç kadın, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Yağmur Koçak çıktı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ile yanındakiler, komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı.

KUCAĞINDAKİ İSİM TANIDIK ÇIKTI

Yumruklu kavgaya karışan oyuncuyu sakinleştirmeye çalışan kadının ise kim olduğu merak konusu oldu. Kavga sonrası oyuncu Mustafa Üstündağ'ın araç içerisinde kucağında oturan kız arkadaşının kimliği de belli oldu.

Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Aracın ön koltuğunda oturan Üstündağ'ı camı kapatması için zorlayan genç kadının bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasına katılan Yağmur Koçak olduğu ortaya çıktı.

Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı. Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı
Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı
Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı
Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı?
Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı?
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
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