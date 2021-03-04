Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi

04.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:19

Kocaeli'de görevi esnasında kontrol ettiği silahının ateş alması sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Abdurrahman Arslan, memleketi Erzurum'un Karayazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de görevi esnasında kontrol ettiği silahının ateş alması sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Abdurrahman Arslan, memleketi Erzurum'un Karayazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Arslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, hava yoluyla Erzurum'a buradan da kara yoluyla Karayazı Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Konvoy eşliğinde naaşı Gültepe Mahallesi'ne getirilen polis memuru Arslan için buradaki baba evinde helallik alındı.

Cenazeye katılanlar, anne Zeynep ve baba Medeni Arslan'a taziyelerini iletti.

Gültepe Camisi'nde İlçe Müftüsü İbrahim Toprak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Arslan'ın naaşı, bir süre omuzlarda götürüldüğü mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, polis memurunun ailesi ve yakınları ile Karayazı Kaymakamı Hüsnü Türker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, il emniyet müdür yardımcıları, daire müdürleri, meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosundayken 2 Mart'ta kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması sonucu yaralanan Arslan, götürüldüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi
Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi
Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi
Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Müslüm Gürses Sedat Kapurtu Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 14:19:49. #1.15#
title