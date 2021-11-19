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Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aliağa KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ve Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Suçları işlediği tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamaya yönelik 17 Kasım tarihinde birçok adreste arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda C.G., V.A., F.K., B.S., E.Ç ve Ö.Y. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Menemen Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

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