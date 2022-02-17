Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (5)

GİRESUN (DHA) - KATİLİ BAŞKASINA AİT TELEFON YAKALATMIŞ

Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Gökçek'in Ankara'dan Giresun'a başkasına ait hat ve cep telefonu ile geldiği ve görüşmelerini bu telefonla yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, telefon sinyali üzerinden Gökçek'in Ordu Giresun Havalimanı'nda olduğunu tespit etti. Ekipler, Hüseyin Can Gökçek'i düzenlenen operasyonla havalimanında yakalayarak gözaltına aldı.

Fatih TURAN/GİRESUN,