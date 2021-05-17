Sıla Türkoğlu'dan çarpıcı Halil İbrahim Ceyhan itirafı!

'Emanet' adlı dizinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) ile Sıla Türkoğlu (Seher), Magazin Hattı'na konuştu. Türkoğlu, partneriyle ilişki yaşadığına yönelik çıkan haberlere cevap verdi. İşte o röportaj...

Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Sıla Türkoğlu, özel hayat sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Ceyhan ise aşk sorusuna kaçamak bir cevap verdi.

"UZUN ÇALIŞMA SAATLERİMİZ VAR"

Dizide Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan, pandemi koşullarında çalışmanın kendileri için risk olduğunu söyledi. Ceyhan, "Ama izleyiciden ayrı kalmamak adına, elimizden gelen bütün enerjimizi buraya akıtıyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Uzun çalışma saatlerimiz var" diye konuştu.

"ANLAŞAMADIĞIMIZ ZAMANLAR OLUYOR"

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu, "Halil ile sette anlaşamadığımız zamanlar oluyor. Ama kısa sürede iş tatlıya bağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUZ"

Sıla Türkoğlu, partneriyle aşk yaşadığı yönündeki iddiaya ise, "İkimiz de oyunculuk kariyerimizin başındayız. Özel hayat bize özel kalsın. Bunlar konuşulmasın. İşimizle gündeme gelmek istiyoruz" cevabını verdi. Türkoğlu'nun aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

"FARKLI DÜŞÜNCELERE YOL AÇIYOR"

Özel hayat sorusu Halil İbrahim Ceyhan'a da yöneltildi. Ceyhan, "Dizimizin hikayesini en iyi şekilde ekrana yansıtıyoruz. Pozitif enerjimiz seyirciye geçiyor. Bu farklı düşüncelere yol açabilir. Ama bu konularla gündeme gelmek istemiyoruz" diyerek kaçamak yanıt verdi.

"TATTIRDIĞI DUYGULAR BAMBAŞKA..."

Emanet dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer almasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Günlük dizi formatıyla daha önce tanışmış olmanın verdiği bir beklentim vardı ama Emanet bana bambaşka duygular tattırıyor. Acımız, mutluluğumuz her şeyimiz gerçek hayattan… Seher içimizden bir kadın aslında. Çoğu kadın fiziksel olmasa bile maalesef ki psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Seyircimiz de kendinden bir şey yakaladığı için sanırım bizi bu kadar destekliyor. Acımıza, mutluluğumuza da ortak oluyor" ifadelerini kullandı.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

Kaynak: Snob Magazin