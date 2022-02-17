Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
AA, Hasan Taşcan - Güncel
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Sıla Şentürk için düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine gelenler Sıla Şentürk'ün ağlayan yakınları GİRESUN - Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk için cenaze töreni düzenlendi.
GİRESUN (AA) - Sıla Şentürk için düzenlenen cenaze töreni
Cenaze törenine gelenler
Sıla Şentürk'ün ağlayan yakınları GİRESUN - Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk için cenaze töreni düzenlendi. (1)