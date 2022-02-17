Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Haberler
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Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

AA, Hasan Taşcan - Güncel
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Sıla Şentürk için düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine gelenler Sıla Şentürk'ün ağlayan yakınları GİRESUN - Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk için cenaze töreni düzenlendi.

GİRESUN (AA) - Sıla Şentürk için düzenlenen cenaze töreni

Cenaze törenine gelenler

Sıla Şentürk'ün ağlayan yakınları GİRESUN - Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk için cenaze töreni düzenlendi. (1)

Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Sıla Şentürk, Giresun, Cenaze, Güncel, Haberler

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