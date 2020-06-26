Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı
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Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı

Davut Güloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen etkinlik için "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyen Sıla'ya küfür ederek karşılık verdi. Mahkemelik olan iki ünlü isimden Güloğlu, dün görülen duruşmada hakim karşısına çıkarak "Ben Sıla'ya söylemedim o üzerine alındı" diyerek kendisini savundu.

26.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:43

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapıd düzenlenen gösteri için "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyen Sıla ile Davut Güloğlu mahkemelik oldu. Sıla'nın sözlerine "S..tir olsun gitsin" diyerek karşılık veren Güloğlu, davalık oldu. Güloğlu, Sıla'nın açtığı tazminat davası için dün hakim karşısına çıktı.

CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre: Sıla, sözlerine küfür ederek karşılık veren şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.

MAHKEME REDDEDİNCE GÜLOĞLU'NUN CEZASI KESİNLEŞTİ

Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu. Bu arada Sıla, Davut Güloğlu'na tazminat davası açmıştı.

Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı

"SILA'YA SÖYLEMEME RAĞMEN ÜZERİNE ALINDI"

Sıla ve Güloğlu arasındaki tazminat davası dün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü.H akim karşısında kendisini savunan Güloğlu, şunları söyledi: 'Ben ceza Mahkemesinde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S..tir git' ifadesi kullandım. Benim sözümün aynısının bir televizyonda Prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o gün ki acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duygularım kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir."

Ünlü şarkıcının avukatı ise Sıla'nın şeref haysiyet ve itibarının zedelendiğini belirterek tazminat verilmesini talep etti.

Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı
Haber Yorumları (1)
AK: bastır parayı
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