Siirt Valiliğinden Saldırı Açıklaması

Siirt Valiliği, Baykan İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığının yanı sıra, Veysel Karani ve Atabağı Belde Belediyelerinin de başkanlığını yapan Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırının ardından başlatılan operasyonun sürdüğünü duyurdu.



Siirt Valiliği, Baykan İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığının yanı sıra, Veysel Karani ve Atabağı Belde Belediyelerinin de başkanlığını yapan Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bugün saat 08.30 sularında bölücü terör örgütü PKK tarafından Kaymakam Kocabey'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Kaymakam Kocabey, ilçeye bağlı Yarımca köyünde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledikten ve Yarımca Jandarma Karakolunu ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütü tarafından köy yoluna döşenen el yapımı patlayıcı patlatılmıştır. Kaymakam ve yanındakiler yara almadan kurtulmuş ve hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edilmiş olup, görevlerinin başındadır. Olayla ilgili olarak güvenlik güçlerimizin tarafından geniş kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır. Bölücü terör örgütünün her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine yönelik, ilimiz çapındaki operasyonlar kararlılıkla devam edecek, ilimizin huzur ve güvenliği için emniyet güçleri ve mülki idare amirlerimiz fedakarca çalışmaya devam edeceklerdir" denildi.



(İHA)