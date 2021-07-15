Sigara paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
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Sigara paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, sigara paketleri içinde 375 gram metamfetaminle yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, sigara paketleri içinde 375 gram metamfetaminle yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siirt'ten iki kişinin otobüsle uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bugün saat 02.00 sıralarında Marmaris Otogarı'nda önlem alan ekipler, 4 yolcu ile otogara gelen otobüste arama yaptı. Aramada Siirt Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi N.T. (32) ile arkadaşı, oto yıkamacı S.O.'nun (32) pantolonun cebindeki sigara paketleri içinde toplam 375 gram metamfetamin ele geçirildi.İfadelerinde Marmaris'e tatil için geldiklerini, satıcı değil içici olduklarını söyleyen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Sigara paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
Sigara paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
Sigara paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
Sigara paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
Sigara paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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