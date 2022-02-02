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Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'in Tillo ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle besin sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle besin sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Tillo'nun Sinep köyü kırsalında yaban hayvanlarının geçiş noktalarına yem bıraktı.

Şube müdürlüğünde görevli mühendis Gökhan Şeker, gazetecilere, yaban hayvanlarına yem desteğinin kış ayları boyunca devam edeceğini söyledi.

Şu ana kadar tespit edilen noktalara 1,5 ton yem ve 800 kilogram pazardan toplanan sebzelerin bırakıldığını belirten Şeker, "Yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik kış ayları boyunca merkez ve tüm ilçeleri kapsayan şekilde yemleme çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar özellikle kar örtüsünün çok olduğu ve evcil sürülerin ulaşamayacağı yerleşim yerlerine uzak alanlarda yapılıyor." dedi.

Şeker, yem bırakılan alanların, fotokapan, ayak izi, uzaktan gözlem ile izlenerek bu çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edildiğini anlattı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tillo, Siirt, Güncel, Haber

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