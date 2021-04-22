Siirt'te Türk Kızılay ve İHH, ihtiyaç sahibi yaşlı ve yetimlere yardımda bulundu

Siirt'te 65 yaş ve üstü yardıma muhtaçlara ve yetimlere sıcak yemek ve nakdi yardım yapıldı.

Siirt'te 65 yaş ve üstü yardıma muhtaçlara ve yetimlere sıcak yemek ve nakdi yardım yapıldı.

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Türk Kızılay Siirt Şubesi ve İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan oluşan ekipler Ulus, Doğan, Afetevleri, İnönü ve Sakarya mahallelerinde tespit ettikleri 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, yetimlere de hem yemek hem de nakdi yardım ulaştırdı.

Ekip sorumlusu Mihraç Teğin, birlik ve beraberlik ayı olan ramazanda ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek, hayır dualarını aldıklarını söyledi.

Daha önce tespit ettikleri ailelerin ihtiyacına göre yardım yaptıklarını belirten Teğin, "Ramazan boyunca bu yardımları sürdüreceğiz. Bu imkanları bize veren devletimize ve milletimize Allah zeval vermesin." dedi.

Kızılay gönüllüsü Muhammed Ali Babaoğlu da bu yıl iftar çadırlarının kurulmaması nedeniyle günlük yaklaşık 650 kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahiplere ulaştırdıklarını belirtti.

Yardım alan Hasan Gören de evinde çalışan olmadığı için ekonomik zorluk yaşadığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Durumuz iyi değil, bir ayağım zaten sakat olduğu için çalışamıyorum. Valilik öncülüğündeki ekipler bugün bizleri ziyaret ederek ramazan boyunca yemek ve nakdi yardım yapılacağını söylemesi bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz