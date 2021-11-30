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Siirt'te tiyatro oyunu sahnelendi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te tiyatro oyunu sahnelendi

Siirt'te Microphone Sanat Grubu tarafından sahnelenen "Ya istiklal ya izmihlal" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

AYDIN (AA) - Siirt'te Microphone Sanat Grubu tarafından sahnelenen "Ya istiklal ya izmihlal" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Kültür Bakanlığının katkılarıyla Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezinde sahnelenen tiyatroya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Microphone Sanat Grubu Genel Koordinatörü İsmail Aydın, belediyenin ev sahipliğinde organize etilen etkinliklere katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinde oyunu sanatseverlerle buluşturmayı sürdürdüklerini dile getiren Aydın, "Oyun, seyirciyi yüz yıl öncesine taşıyor. Yakın tarihimizi yeniden yaşıyor ve hafızaları tazeliyoruz. Bu toprakları vatan kılanların destanı anlatan oyunumuzla milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz." dedi.

Siirt'te tiyatro oyunu sahnelendi

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