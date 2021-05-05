Siirt'te "tam kapanma" döneminde ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te "tam kapanma" döneminde ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Siirt'te 'tam kapanma' döneminde ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "tam kapanma" döneminde 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi, Vefa Sosyal Destek grupları ile PTT görevlilerince sahiplerine ulaştırıldı.

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "tam kapanma" döneminde 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi, Vefa Sosyal Destek grupları ile PTT görevlilerince sahiplerine ulaştırıldı.

Kentte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere destek veren Vefa Sosyal Destek Grubu ve PTT Siirt Şubesi iş birliğiyle sabah saatlerinde 26 kişilik grup oluşturuldu.

Ekipler PTT şubesinden aldıkları tam kapanma destek yardımının yanı sıra engelli, yetim ve öksüz ile yaşlı aylıklarını mahallelerde belirtilen adreslerdeki kişilere imza karşılığında dağıttı.

Grup sorumlusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Mustafa Baytur, destek ve maaşların evlerde vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.

Bu ay 11 bin 480 aileye yardım yapılacağını bildiren Baytur, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada dışarıya çıkamayan kişilerin mağdur olmaması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Tam kapanma destek yardımı, engelli, yetim, öksüz ve yaşlı aylıkları dağıtımına başlandığını aktaran Baytur, bu ay içinde dul, asker, öksüz, yetim aylık ve yardımlarının da dağıtılacağını anlattı.

Baytur, "Tam kapanmada sosyal destek yardımlarını vatandaşların ayağına getirdik. Bu yardımlar PTT şubesinde banka hesapları ve kartı olmayan aileleri de kapsıyor. Bugün 1500 aileye ödeme yapılacak. Sadece kent merkezinde 5 milyon lira dağıtılacak." diye konuştu.

Algül Mahallesi'nde oturan Songül Çeltik ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu süreç maddi ve manevi olarak bizi çok etkiledi. Devletimiz sağ olsun yardım ediyor." dedi.

Çal Mahallesi'nde ikamet eden Sait Arslan da PTT görevlilerinin kendisine ödemeyi teslim ettiğini belirtti.

Arslan, "Allah devlete zeval vermesin. Bayram öncesi verilen bu destek çok iyi geldi." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Dev yılan köylüleri korkuttu
Dev yılan köylüleri korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te "tam kapanma" döneminde ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:45:26. #1.14#

title