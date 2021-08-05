Siirt'te sağlık ekiplerini köyde gören vatandaşlar aşı olmak için kuyruk oluşturdu
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Siirt'te sağlık ekiplerini köyde gören vatandaşlar aşı olmak için kuyruk oluşturdu

Siirt'te sağlık ekiplerini köyde gören vatandaşlar aşı olmak için kuyruk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Meydandere köyünde sağlık ekiplerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak için kuyruk oluşturdu.

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Meydandere köyünde sağlık ekiplerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak için kuyruk oluşturdu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük iller arasında yer alan Siirt'te toplumsal bağışıklığın artırılması için Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun öncülüğünde başlatılan seferberlik kapsamında sağlık ekipleri halka aşı hizmeti ulaştırmak amacıyla köy köy geziyor. "Kırmızı" kategoriden "turuncu" kategoriye geçmek için fedakarca çalışan kentteki sağlık ekiplerinin bir durağı da zorlu coğrafyaya sahip Meydandere köyü oldu. Muhtarın talebi üzerine köye giden sağlık ekipleri büyük bir ilgi ile karşılaştı. Ekipler, okul bahçesinde kuyrukta bekleyen 200 kişiden sistemde aşı hakkı tanımlanan 160'ına aşı uyguladı.

"Sağlık ekipleri 5'inci kez köyümüze geldi"

Köy muhtarı Necmettin Baykara, AA muhabirine, salgınla mücadele sürecinde köy olarak tedbirlere uyduklarını ve aşıya da ilgi gösterdiklerini söyledi. Sağlık ekiplerinin aşılamada öncelikli gruplar arasında yer alan kişiler için 4 kez köylerine geldiğini ifade eden Baykara, "Köyümüzde ilk doz aşı olmak isteyenlerin yanı sıra ikinci doz aşı sırası gelenlerin de olduğunu gördük. Sağlık ekiplerimiz 5'inci kez köyümüze geldi." dedi.

Sağlık ekiplerinin köye geleceğini camiden anons ettiklerini belirten Baykara, yaklaşık 200 kişinin okul bahçesine gelerek aşı için sıraya girdiğini aktardı. Baykara, sistemde aşı hakkı tanımlanan 160 kişiye aşı yapıldığını dile getirerek "Köyümüz bu konuda hiç sıkıntı çıkarmıyor. Sağlık Müdürlüğümüze ne zaman ulaşsak hemen ekip gönderiyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu salgını aşıyla yeneceğiz." diye konuştu.

Köyde geçen hafta birkaç Kovid-19 vakası tespit edildiğini anlatan Baykara, virüse yakalananların genelde aşı olmayan kişiler olduğunu belirtti.

"Sağlık Bakanlığımızın ekiplerini köye göndermiş olması büyük bir ayrıcalık"

Muhammet Beştaş da ailece aşı olmak için sıraya girdiklerini söyledi. Babasının ikinci doz, annesi ve kendisinin de ilk doz aşı yaptırdığını belirten Beştaş, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığımızın ekiplerini köye göndermiş olması büyük bir ayrıcalık. Bu şekilde yaşlı genç herkes aşıya istediği gibi ulaşabiliyor. Ulaşım konusunda sıkıntı çeken bir köyüz. Herkes şehre ulaşamıyor, hastaneye gidip aşı olamıyor. Sağlık çalışanlarımız dağ taş demeden merkezden gelip bu ayrıcalığı sunuyor. Allah hepsinden razı olsun."

Beştaş, köylerinde herkesin aşıya ilgi gösterdiğini anlatarak herkesin salgını yenebilmenin tek yolunun aşı olmaktan geçtiğinin farkında olduğunu aktardı.

Ahmet Sezer de camiden yapılan anonsu duyar duymaz okul bahçesine geldiğini ifade etti. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sezer, "İnşallah bir an evvel bu hastalık sona erecek. Herkesin mutlaka aşı olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Siirt'te sağlık ekiplerini köyde gören vatandaşlar aşı olmak için kuyruk oluşturdu
Siirt'te sağlık ekiplerini köyde gören vatandaşlar aşı olmak için kuyruk oluşturdu
Siirt'te sağlık ekiplerini köyde gören vatandaşlar aşı olmak için kuyruk oluşturdu
Siirt'te sağlık ekiplerini köyde gören vatandaşlar aşı olmak için kuyruk oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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