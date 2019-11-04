Siirt'te okulda deprem tatbikatı

04.11.2019 11:00

Siirt Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince okulda deprem tatbikatı yapıldı.



Siirt Molla Halil İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tatbikat öncesi öğrencileri bilgilendiren ekipler, daha sonra senaryo gereği sınıfları boşalttı ardından enkaz altında kalan yaralıları hastaneye sevkini sağladı.



Okul müdürü Mehmet Halit Akdemir, Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "AFAD uzmanlarınca düzenlenen tatbikatta öğrenciler bilgi sahibi oldu. Ekipler, deprem esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği, sınıfların tahliyesi ve öğrencilerin güvenli alanlara geçişlerini öğrencilere uygulamalı anlattı." dedi.

Kaynak: AA