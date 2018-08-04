Siirt'te Kaza Yapan Uzman Onbaşı Toprağa Verildi

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman onbaşı Murat Kemal, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Uzman Onbaşı olarak görev yapan ve Siirt'e arkadaşlarını ziyaret giderken Kurtalan karayolunda geçirdiği kazada ölen Kemal (23) için Giresun'un Eynesil ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törende gözyaşı döken baba İsmail ve anne Gülişan Kemal'i yakınları teskin etti.

Murat Kemal'in naaşı Merkez Eski Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Derebaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Törene Eynesil Kaymakamı Yılmaz Kurt, Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Uzman Onbaşı olarak görev yapan Murat Kemal (23) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Kurtalan karayolunda şarampole devrilmiş, kazada Kemal olay yerinde hayatını kaybetmişti.