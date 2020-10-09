Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca gönderilen Gezen Sinema Tırı sinemaseverlerle buluştu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca gönderilen Gezen Sinema Tırı sinemaseverlerle buluştu.

Merkez, Kurtalan, Pervari ve Şirvan'ın ardından gezinin son gününde Eruh ilçesinde, başta Kovid-19'la mücadele eden sağlık ve güvenlik personeli ile vatandaşlar, Gezen Sinema Tırı'nda film izledi.

Festivalin jüri üyesi ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ, Türk toplumunun son yıllarda sinemaya bakış açısının olumlu yönde değiştiğini ve geliştiğini söyledi.

Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen festivalde jüri üyesi olarak katkı sağlamanın onuru içinde olduğunu dile getiren Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Sanat bir toplumun aynasıdır. Siirt de bu konuda aynaya yansıyacak en güzel kentlerimizden biri. Gençlerin festivale gösterdikleri katılım çok önemli. Festivalin Siirt'te yapılıyor olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum. Siirt gerçekten bir medeniyet beşiğidir. Siirt denildiğinde İbrahim Hakkı Hazretleri, İsmail Fakirullah Hazretleri akla geliyor. Türkiye'nin gün geçtikçe her alanda olduğu gibi sinema sektöründe de ivmeyi yukarı çekmesi gurur verici. Zira sanatı olmayan bir toplum, köklerinden sökülen ağaca benzer. Biz millet olarak yüzyıllardan bu yana her alanda kök saldık."

"Sinema hayatın özeti"

Kızıldağ, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle Siirtlilerle online olarak panelde bir araya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Okula siyah yaka önlükle giden bir çocukluğum vardı ve bizim zamanımızda sinemaların açık hava hali de çok kıymetliydi. Gözümüz ve gönlümüz çok başarılı işlere şahit oldu. Bugün de öyle. Sinema dün de bugün de kıymetli, çünkü sinema hayatın özeti bir bakıma. İnsan dediğimiz varlık, hatıra ve hislerden ibarettir. Siirtli sanatseverlerle panelde de bunu konuştuk. Bir mucize olan sanatın yedincisiyle, sinemayla gençlerin buluşması, üretmesi çok keyiflidir. Bu festivallerin artması yönünde devletimizin çabası da takdire şayandır. Festivale Mısır, İran, Suriye, Kazakistan ve Fransa'dan da katılanlar oldu. Kurtalan, Şirvan, Pervari ve Eruh'ta çocuklar sinemayla buluşturuluyor. Siirt'e ve sinemaya yaraşır bir festival oldu."

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da farklı kültürlerin bir arada yaşatıldığı kadim kent olan Siirt'in artık terörle değil kültür ve sanatla, estetikle anıldığını anlattı.

Siirt'in ekonominin yanında kültür ve sanata da katkı sunmaya devam edeceğini belirten Aktay, şunları kaydetti:

"Festivalin huzur ortamında yapılıyor olmasından dolayı İçişleri Bakanımıza, güvenlik güçlerimize ve katkı sunan Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 6-8 Ekim (Kobani) olaylarında Siirt'te karamsar ortam hakimdi. Sadece cana ve mala değil aynı zamanda kültüre de bir saldırı olmuştu. Okullar ve kütüphane yakılmıştı. O zaman kültür ve turizm vandalizmi vardı. Siirtliler 6-8 Ekim'e denk gelen film festivali ile artık sanat ve estetiğin konuştuğu bir dönemden geçiyor. Festivale Mısır, İran, Suriye, Kazakistan ve Fransa'dan da eser gönderen yarışmacılar oldu. Bu festival Güneydoğu'da huzur ve güvenin bir işareti olarak tüm dünyaya mesaj vermiş oluyor."

Festival Komitesi Başkanı Baran Mayda ise yapımcı Şükrü Avşar'ın başkanlığında yapılan festivale yoğun ilgi olduğuna değinerek, "Kovid-19 tedbirlerinin alındığı etkinlikte Merkez, Kurtalan, Pervari, Şirvan ve Eruh ilçesinde Gezen Sinema Tırı ile 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik