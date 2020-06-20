Siirt'te gelen Bakan Karaismailoğlu ulaşım yatırımlarını inceledi
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Siirt'te gelen Bakan Karaismailoğlu ulaşım yatırımlarını inceledi

Siirt'te gelen Bakan Karaismailoğlu ulaşım yatırımlarını inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım alanındaki yatırımları inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

20.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:35

Siirt'te gelen Bakan Karaismailoğlu ulaşım yatırımlarını inceledi

SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım alanındaki yatırımları inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak'taki temaslarının ardından karayolu ile Siirt'te gelen Bakan Karaismailoğlu, Eruh ilçesinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve yetkililerce karşılandı.

Belediyeyi ziyaret eden Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Siirt-Eruh karayolu Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör dolayısıyla tamamlanmayan 350 metre uzunluğunda ve orta ayak yüksekliği 72 metre olan köprüde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede devam eden yol yapım çalışmalarını incelemek üzere Cizre'den başladıkları geziye Siirt ile devam ettiklerini söyledi.

Bölgenin kalkınması için çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Cizre-Şırnak arasındaki yol şantiyemizde ilk toplantımızı yaptık. Cizre-Şırnak arasında çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Cudi Dağları'nı tünelle, viyadüklerle delerek geçtik. 2x2 konforlu yolu vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çok ciddi yatırımlar sayesinde buradaki teröristler def edildi, kafaları ezildi. Vatandaşlarımıza huzur geldi" dedi.

"Daha güzel yatırımlar yapma çabası içerisindeyiz"

Şırnak-Eruh arasındaki yol çalışmalarımız da devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, " Şu anda da Eruh-Siirt arasındaki çalışmaları incelemek üzere şantiyemizde toplantımızı yaptık. Malumunuz buralar yıllar önce terörle anılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çok ciddi yatırımlar sayesinde buradaki teröristler def edildi, kafaları ezildi. Vatandaşlarımıza huzur geldi. İnşallah vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel işler yapma çabası içerisiyiz" diye konuştu.

Siirt'te gelen Bakan Karaismailoğlu ulaşım yatırımlarını inceledi

Kaynak: İHA

Manşet

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