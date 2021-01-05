Siirt'te geçen yıl 31 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT Valiliği, geçen yıl terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen 1132 operasyonda 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini, PKK/KCK ile iş birliği yaptığı tespit edilen 202 kişinin yakalandığını açıkladı.

Siirt Valiliği yazılı açıklama yaparak, 2020 yılı içerisindeki İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ, HİZB-UT TAHRİR terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Açıklamada 2020 yılında kent genelinde terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği anlatıldı. Son bir yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 1132 operasyonun gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 31 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütü ile iş birliği içerisinde olan 202 kişinin yakalandığı, ikna çalışmaları sonucunda ise son 5 yılda 38 teröristin teslim olduğu ifade edildi.

FETÖ/PDY, DEAŞ, HİZB-UT TAHRİR'E OPERASYONAçıklamada terör örgütü PKK'nın yanı sıra FETÖ/PDY, DEAŞ ve HİZB-UT TAHRİR'e de operasyonlar düzenlendiği, FETÖ/PDY'ye yönelik 16, DEAŞ'a 4, HİZB-UT TAHRİR'e de 1 operasyon gerçekleştirildiği ve 77 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, terörün finans kaynağı uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar paylaşılarak, toplamda 331 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bu şüphelilerden 87'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.- Siirt

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK