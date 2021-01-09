Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı
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Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı

09.01.2021 08:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:13
Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı

TÜRKİYE'de etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle Siirt'teki fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı.

TÜRKİYE'de etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle Siirt'teki fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı. Siirt Fıstıkçılar ve Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, geçen yıl bu vakitlerde fıstık bağlarının karla kaplı olduğunu hatırlatarak, "Birçok bağ sahibi kara kara düşünüyor. Yağışların olmaması durumunda bırakın fıstık elde etmeyi, fıstık ağaçlarını bile kaybederiz. Bizler de kendi bağımızda bağcı arkadaşlar ve akrabalarımla yağmur duası çıktık. Allah sesimizi duyar ve bir an önce istediğimiz yağışları verir inşallah" dedi.

Türkiye'de etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle özellikle yağmuru bekleyen çiftçilerin endişeli bekleyişi devam ediyor. Kuraklığın vurduğu şehirlerden olan Siirt'te fıstık üreticileri de yağmurun yağmasını dört gözle bekliyor. Kentin önemli geçim kaynakları arasından yer alan fıstıkçılıkla uğraşan bağ ve bahçe sahipleri, geçen yıl kar ve yağmur sonrası oluşan çamur nedeniyle giremedikleri arazilerinde ellerini semaya açarak yağmur yağması için dua etti. Yağmur yağmaması halinde fıstık ağaçlarını kaybedeceklerini belirten üreticiler son bir ayda 4 kez sürdükleri toprağın kurumak üzere olduğunu söyledi.

'KARA HASRET KALDIK'Siirt merkeze bağlı İkizbağlar köyünde bu aylarda normalde yerin karla dolduğunu ifade eden bağ sahibi Recep Akar, kara hasret kaldıklarını dile getirerek, "Yaklaşık 20 yıldan beri bağ ve bahçe işleriyle uğraşmaktayım. Bu yıl neredeyse hiç kar veya yağmur yağmadı. Geçen sene bu vakitlerde bağımıza kardan ötürü girmezdik. Bu sene bağımızı yaklaşık 4 kez belledim ve şuan ise budama yapıyorum. Bu kuraklık beni bir hayli endişelendiriyor" diye konuştu.Diğer bir üretici Hüseyin Kurban ise 30 yıldır fıstık üreticiliği yaptığını anlatarak, "Dedem ve babamdan kalma bağımıza bakmaktayım. İlk defa böylesine bir kuraklık gördüm. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah yağışlar başlar ve fıstık ağaçlarımız gerekli suyu alırlar. Aksi takdirde birçok fıstık ağacımız kuruma noktasına gelecektir. Ben bu haftayı bekleyeceğim. Yağmaması durumunda kendi imkanlarımla fıstık ağaçlarıma sulama yapacağım" ifadelerini kullandı. 'BAĞ SAHİPLERİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR'

Siirt ve ilçelerinde birçok bağ sahibinin zor günler geçirdiğini kaydeden Siirt Fıstıkçılar ve Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan da, şunları söyledi: "Geçen sene bu vakitlerde bu gördüğünüz araziler karla kaplıydı. Şimdi ise yazdan kalma bir günü anımsatıyor. Birçok bağ sahibi kara kara düşünüyor. Yağışların olmaması durumunda bırakın fıstık elde etmeyi fıstık ağaçlarını bile kaybederiz. Bu anlamda bireysel olarak hemen hemen herkes yağmur duasına çıkıyor. Bizler de kendi bağımızda bağcı arkadaşlar ve akrabalarımla yağmur duasına çıktık. Allah sesimizi duyar ve bir an önce istediğimiz yağışları verir inşallah"


Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı
Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı
Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı
Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı
Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı
Siirt'te fıstık üreticileri yağmur duasına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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