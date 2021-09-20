Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategorideymiş - Haberler
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Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategorideymiş

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategorideymiş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat (35) olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, ' Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat (35) olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu' kapsamında 19 Eylül'de; Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'sorumlu' seviyede faaliyet yürüten, 'Terörde Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildi. Teröristin, 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi, 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin de 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Ardıl Poyraz' kod adlı Büşra Kaya (28) olduğu tespit edildi.


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Haber: Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategorideymiş - Haberler
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