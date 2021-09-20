Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategorideymiş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, ' Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat (35) olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu' kapsamında 19 Eylül'de; Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'sorumlu' seviyede faaliyet yürüten, 'Terörde Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildi. Teröristin, 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi, 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.