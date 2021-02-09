Siirt'te 2 bin 974 kişi özel sektörde işe yerleştirildi

Siirt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ömer Aslan, geçen yıl 2 bin 974 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini belirtti.

Siirt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ömer Aslan, geçen yıl 2 bin 974 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini belirtti.

Aslan, 2020'de yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirme toplantısında, işsiz, genç, kadın ve engellilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 14 alanda yapılan çalışmaları anlattı.

Geçen yılı 8 hedefe yüzde 100'ün üzerine, 5 hedefe de Türkiye ortalamasının üzerinde başarı yakalandıklarını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"2020 yılında 1037'si genç, 586'sı kadın, 29'u engelli 2 bin 974 kişi özel sektörde işe yerleştirildi. 678 engelliye danışmanlık hizmeti verildi. 1408 iş yeri ziyaret edilerek 500 kişi mesleki kursa tabi tutuldu. Kurumsal olarak iş yeri ziyaretleri, mesleki eğitim kursları, mesleki danışmanlık, işe yerleştirme faaliyetlerle hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz. Hedef gerçekleştirme açısından Türkiye genelinde ilk üçe girerek Siirtli işveren ve işçilerimize yüksek kalitede hizmet sunduk. Kurumsal olarak göreve başladığımız günden itibaren hizmet kalitesini hep yükselttik. Bunu da Türkiye genelinde ilk üçe girerek zirveye taşıdık. Kurumsal olarak yakaladığımız başarıda salgın sürecinin bütün olumsuzluklarına rağmen artarak devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz