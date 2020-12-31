Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari kırsalındaki Doğanköy bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teröristlere ait 2 AK-47 makineli tüfek ve buna ait şarjör, 30 elektrikli fünye, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman bulundu.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık