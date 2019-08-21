Siirt'in köy yolları Ankara'da masaya yatırıldı

21.08.2019 12:40

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ilısu Barajı'nın altında kalacak köy yollarının sorunlarını Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a iletti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Atik beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile Ankara'da temaslarda bulundu.

Atik, görüşmede DSİ tarafından yaptırılan Ilusu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla gölet havzasında kalacak köy yolları için alternatif güzergahları masaya yatırdıklarını belirtti.

İlgili taleplerin DSİ Genel Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek, gerekli revizelerin yapılarak projeye destek verileceğini belirten Atik, şöyle devam etti:

"Geçen hafta ilimizde yeni yol güzergahı üzerinde mahallinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşların ve köy muhtarlarımızın da görüşleri alınarak, yapımına başlanan yeni köy grup yollarının yeniden revize edilerek, tünel ve bazı bölümlerde viyadük yapılmasının merkeze olan mesafeleri kısaltılacağı gibi yol kalitesini de azaltacaktır. Alternatif yeni yol yapımı ile ilgili taleplerimiz DSİ Genel Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek, gerekli revizelerin yapılarak, projeye destek verileceği sözü verildi."

AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören de Siirtli vatandaşların hizmetin en güzeline laik olduğunu aktararak, bakanlıklar nezdinde Siirt'in gelişimi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA