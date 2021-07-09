Şii Asaib Ehli Hak Hareketi: "Irak'taki ABD askerlerini çıkarmak için savaşmaktan başka çare kalmadı"

Irak'ta Şii Haşdi Şabi bünyesindeki Asaib Ehli Hak Hareketi, ülkedeki ABD askerlerini çıkarmak için bütün diplomatik kanallarının tükendiğini belirterek, Şii silahlı gruplarının ABD'ye karşı savaşmaktan başka seçeneği kalmadığını söyledi.

Irak'ta Şii Haşdi Şabi bünyesindeki Asaib Ehli Hak Hareketi, ülkedeki ABD askerlerini çıkarmak için bütün diplomatik kanallarının tükendiğini belirterek, Şii silahlı gruplarının ABD'ye karşı savaşmaktan başka seçeneği kalmadığını söyledi.

Irak'ta Haşdi Şabi bünyesinde yer alan Kays el-Hazali başkanlığındaki Asaib Ehli Hak Hareketi'nden ülkedeki ABD askerlerine ilişkin açıklamada geldi. Siyasi Büro Üyesi Saad el-Saadi yaptığı açıklamada, direniş gruplarının Irak'taki ABD misyonları ve üslerini hedef alan saldırılarının, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in intikamı için gerçekleştirildiğini söyledi.

Haşdi Şabi gruplarının Irak Silahlı Kuvvetleri yetkisi altında olan bir güç olduğunu belirten el-Saadi, direniş gruplarının ABD askeri varlığının Irak'ta istemediğini ifade etti.

Irak'ın egemenliğine, hükümetine, meclisin kararlarına ve Irak halkının isteğine saygı duymayan ABD askerlerine karşı direniş gruplarının askeri operasyonlarını arttıracağına dikkat çeken el-Saadi, "ABD askerlerinin ülkenden çıkarılması için direniş grupları, Irak diplomasisine yeterli fırsat verdi. ABD ve Irak hükümeti, direniş gruplarını oyalamaya çalıştı. Bu nedenle ABD askerlerinin çıkarılması için savaşmaktan başka bir çözüm kalmadı" ifadelerini kullandı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı