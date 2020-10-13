"Sihir Annem" dizisinin Çilek'i aşık oldu! 'İyi ki doğdun sevgilim'
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"Sihir Annem" dizisinin Çilek'i aşık oldu! 'İyi ki doğdun sevgilim'

13.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:16

2003 yılında "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Can'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

2003 yılında "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Can'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Instagram hesabında sevgilisinin doğum gününde çekilen bir karelerini yükleyen Özkaya, o pozun altına "Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Oğulcan Can da sevgilisinin bu gönderisinin altına "Seni seviyorum" diye yazarak karşılık verdi.

'Sihir Annem' dizisinin Çilek'i aşık oldu! 'İyi ki doğdun sevgilim'

Kaynak: Hürriyet

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